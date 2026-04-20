Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Homem dispara cinco tiros contra a mulher em Rio Maior. Vítima em estado grave no hospital

Daniela Rodrigues
Há 2h e 48min
Emergência

Caso está a ser investigado

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma mulher de 69 anos foi atingida a tiro na sequência de um alegado caso de violência doméstica ocorrido em Rio Maior, na manhã desta segunda-feira. Ao todo, terão sido efetuados cinco tiros, dois dos quais atingiram a vítima.

O suspeito de 75 anos, companheiro da vítima, foi rapidamente localizado e detido pelas autoridades. As circunstâncias exatas que levaram ao ataque ainda estão a ser investigadas.

A vítima foi assistida no local por equipas de emergência e posteriormente transportada para o hospital. 

O suspeito deverá ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação a aplicar.

Temas: Violência Doméstica Crime Rio Maior Tentativa de homicídio
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Homem dispara cinco tiros contra a mulher em Rio Maior. Vítima em estado grave no hospital

Há 2h e 48min

Falta de meios, trabalho de má qualidade e até desleixo. O que revelam os documentos confidenciais das investigações aos casos mediáticos

Hoje às 07:00

Justiça marca julgamento de Sócrates contra o Estado logo depois de ter sido apertada pelo tribunal europeu

Hoje às 07:00

PSP detém homem suspeito de esquema de burlas no arrendamento de imóveis

Ontem às 11:28
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Todos os produtos agrícolas testados neste estudo deram positivo para pesticidas. Há inclusive químicos que "duram para sempre"

Ontem às 09:00

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

Ontem às 22:10

"Um novo modelo de guerra". Ucrânia conquista posição russa só com drones aéreos e terrestres e cria "um dilema"

Ontem às 08:00

Cinco detidos em operação da PJ após buscas no Hospital das Forças Armadas e na prisão da Carregueira

17 abr, 18:19

Falta de meios, trabalho de má qualidade e até desleixo. O que revelam os documentos confidenciais das investigações aos casos mediáticos

Hoje às 07:00

Ucrânia acelerou na inteligência artificial para pôr os drones a ver, escolher e atacar

Ontem às 19:10

Como o Estreito de Ormuz foi reaberto e novamente fechado em menos de 24 horas

Ontem às 09:43

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

Ontem às 18:48

Sporting-Benfica ou como um jogo de 2-2 acabou 0-4

Ontem às 20:20

"Dá vontade de chorar": fotógrafo consegue raro acesso aos fantasmagóricos ursos-espírito do Canadá

18 abr, 11:00

Voos cancelados, aumento do preço de bilhetes já comprados: saiba como proteger-se antes de viajar

17 abr, 22:50

Os aviões a jato passam a rugir por cima das cabeças dos turistas nesta praia das Caraíbas

Ontem às 12:00