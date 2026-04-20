Homem dispara cinco tiros contra a mulher em Rio Maior. Vítima em estado grave no hospital

Há 2h e 48min

Caso está a ser investigado

Uma mulher de 69 anos foi atingida a tiro na sequência de um alegado caso de violência doméstica ocorrido em Rio Maior, na manhã desta segunda-feira. Ao todo, terão sido efetuados cinco tiros, dois dos quais atingiram a vítima.

O suspeito de 75 anos, companheiro da vítima, foi rapidamente localizado e detido pelas autoridades. As circunstâncias exatas que levaram ao ataque ainda estão a ser investigadas.

A vítima foi assistida no local por equipas de emergência e posteriormente transportada para o hospital.

O suspeito deverá ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação a aplicar.