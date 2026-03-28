Ana pensava que ex-companheiro não estava em casa. Foi buscar os pertences e acabou asfixiada até à morte

Pedro Ramos Bichardo
Há 12 min
“Só ele chegar ao pé de mim era aterrorizador”. Atos de violência doméstica praticados em contexto familiar e de intimidade

Foi a segunda vez que o antigo companheiro atacou Ana Coelho. Há uma semana tinha tentado matá-la à facada

A relação já não estava bem. Por isso Ana Coelho, de 28 anos, tentou colocar um ponto final na união que tinha com Luís Pereira, de 42. Acabaram ambos mortos este sábado: ela pelo ex-companheiro, ele num despiste de automóvel depois de a ter assassinado.

“Ele não aceitava o fim da relação. Há uma semana atacou-a. Pegou numa faca e ameaçou-a. Ela conseguiu gravar tudo e fez queixa à GNR”, conta à CNN Portugal fonte próxima da vítima, que prefere manter o anonimato.

Para Ana, aquele momento foi a gota final. Saiu de casa e levou a filha do casal, com um ano. Foram morar ambas com uma familiar.

“Ele disse-lhe que também tinha saído de casa e que ia viver para casa dos pais, em Portalegre”, revela a mesma fonte.

O casal tinha comprado a habitação onde vivia, em Castelo de Vide, há cerca de dois anos.

Ana acreditava que a casa estaria vazia na manhã deste sábado. Depois de deixar a filha bebé com a irmã, foi à habitação buscar os pertences. Contudo, acabou surpreendida por Luís. Momentos antes, o homem terá avisado no trabalho que ia “acabar com tudo”.

“Ele deu a entender aos colegas que ia cometer uma loucura e deram o alerta. Entretanto, uma pessoa ligou para a GNR e pediu para os guardas irem à casa ver se estava tudo bem, mas já não foi a tempo”, revela a fonte à CNN Portugal.

Ana foi encontrada sem vida na habitação, com sinais de ter sido asfixiada até à morte com um cinto. Depois de cometer o crime, Luís fugiu e acabou por se despistar na Estrada Nacional 243, já no concelho de Avis. Apesar de ter sido assistido, o óbito acabou por ser declarado no local.

Temas: Violência Doméstica Castelo de Vide Avis Morte

Crime e Justiça

