Cerca de 6.200 vítimas de violência doméstica têm 'botão de pânico'

Agência Lusa , BCE
27 dez 2025, 08:27
Violência no namoro (Pexels)

O ‘botão de pânico’ é dado às vítimas de violência doméstica por decisão do Ministério Público ou do tribunal e deve ser acionado em caso de perigo ou aproximação do agressor

Cerca de 6.200 vítimas de violência doméstica têm atualmente teleassistência, conhecida como 'botão de pânico', indicou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que em 2026 assume a responsabilidade plena pelo sistema.

"Informa-se que se encontram no sistema de teleassistência cerca de 6.200 vítimas de violência doméstica", adiantou em 16 de dezembro, em resposta à Lusa, fonte oficial da DGRSP.

A proteção por teleassistência, também conhecida como ‘botão de pânico’, é dada às vítimas por decisão do Ministério Público ou do tribunal e deve ser acionada em caso de perigo ou aproximação do agressor.

Em 04 de janeiro de 2025, a responsabilidade pelos sistemas técnicos de proteção por teleassistência das vítimas de violência doméstica passou da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) para a DGRSP.

Até 31 de dezembro, decorre um período de transição durante o qual, segundo a portaria do Governo que determinou a transferência, a CIG presta "o apoio técnico necessário à DGRSP, com vista a garantir a continuidade do funcionamento dos meios técnicos de teleassistência".

Questionada em 16 de dezembro pela Lusa sobre se tem condições para assegurar a partir de 01 de janeiro o funcionamento pleno do sistema, a DGRSP confirmou estar "a trabalhar com a CIG" para assumir essa responsabilidade "no início do ano de 2026" e precisou que "o serviço será prestado, nos moldes até agora seguidos, em regime de parceria".

Em 24 de dezembro, foi publicada em Diário da República uma resolução do Conselho de Ministros que autoriza a DGRSP a gastar até um máximo global de cerca de sete milhões de euros na aquisição, de 2026 a 2028, de serviços de teleassistência a vítimas de violência doméstica.

A despesa, comparticipada em quase 50% por fundos europeus, é justificada com a caducidade em 31 de dezembro de 2025 do atual contrato de prestação de serviços de teleassistência e a necessidade de a proteção às vítimas não ser interrompida.

Segundo o Ministério da Justiça, a medida de proteção por teleassistência, que tem 15 anos, “tornou-se uma das medidas judiciais de utilização mais recorrente para garantir a proteção das vítimas”.

Em 2024 estiveram ativas “mais de 5.000 medidas de teleassistência, em simultâneo”.

Temas: Violência doméstica Botão do pânico Vítimas de violência doméstica Proteção por teleassistência

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41