Comerciante alertou para agressão e GNR apanhou mulher a insultar e agredir a mãe

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Militares foram chamados ao espaço comercial

Uma mulher de 42 anos foi detida em flagrante delito, em Vieira do Minho, no distrito de Braga, por alegada violência doméstica sobre a mãe, de 73 anos, anunciou esta sexta-feira a GNR.

Segundo aquela força militar, a detenção ocorreu na sequência se uma denúncia por um comerciante para “uma possível agressão” no interior de um espaço comercial, tendo os militares presenciado “ofensas físicas e verbais” infligidas pela filha à mãe.

A arguida foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Braga, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.