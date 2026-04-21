Caldas da Rainha: neto fica em prisão preventiva por agredir e extorquir a avó

Há 36 min

PSP apurou um padrão de violência continuada e incumprimento de medidas de coação

Um homem de 20 anos foi colocado em prisão preventiva por agredir, ameaçar e extorquir a própria avó, de 64 anos, nas Caldas da Rainha.

Em comunicado, a PSP adianta que a detenção aconteceu a 16 de abril, fora de flagrante delito, no âmbito de um mandado emitido pelo Tribunal de Instrução Criminal de Leiria.

A investigação apurou um padrão de violência continuada, com "agressões físicas e verbais, injúrias, ameaças e exigência de dinheiro à vítima".

"O homem, que inicialmente residia com a vítima, revelou ao longo do tempo um comportamento cada vez mais desajustado e perturbador, protagonizando episódios de agressividade, desordem pública e intimidação, tanto no contexto familiar como na via pública. Refira-se ainda o incumprimento reiterado das medidas de coação anteriormente aplicadas, designadamente a proibição de contactos e de aproximação à vítima, num raio de 500 metros, com recurso a vigilância eletrónica", lê-se na nota.

Entre os episódios registados está a "tentativa de intrusão na habitação, através do arrombamento da porta de entrada do prédio e agressões físicas à porta da habitação, acompanhadas de comportamentos ameaçadores e injuriosos".

A vítima encontrava-se já sinalizada com o "estatuto de vítima especialmente vulnerável". Paralelamente, o suspeito esteve associado a vários incidentes de perturbação da ordem pública na cidade, "evidenciando sinais de descompensação psicológica, com comportamentos intimidatórios dirigidos a terceiros, em especial a cidadãos mais vulneráveis, gerando um clima de insegurança e múltiplas reclamações junto das autoridades".

Após várias semanas em paradeiro incerto, foi detido e presente a juiz, que determinou a medida de coação mais gravosa.