MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Violou mulher que o ajudou e esteve desaparecido durante meses. Foi agora apanhado pela PJ

Agência Lusa , CM
Há 16 min
Polícia Judiciária
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

PJ detém suspeito de violação ocorrida em março do ano passado

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de ter violado uma mulher de 49 anos, que tinha conhecido através de um amigo comum, em março do ano passado, anunciou a PJ esta quinta-feira

Segundo a PJ, no final de março de 2025, “o suspeito pediu à vítima para pernoitar em sua casa, por três noites, sob pretexto de necessitar de proceder à regularização de documentação de viagem planeada para o seu país de origem, pedido ao qual a vítima acedeu” e, "na madrugada de 30 de março, o homem consumou a violação, recorrendo à força física”.

“Ante a resistência e pedidos de ajuda da vítima, apareceu a sua filha, de 21 anos, em seu socorro, sendo, no entanto, agredida pelo suspeito, que então se colocou em fuga para parte incerta”, acrescentou a PJ em comunicado.

De acordo com a informação da polícia, o suspeito foi agora detido no distrito da Guarda, em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, numa ação da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ.

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, para aplicação de medidas de coação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Violação Violadores Sintra Guarda PJ
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Violou mulher que o ajudou e esteve desaparecido durante meses. Foi agora apanhado pela PJ

Há 16 min
10:07

Queixas sobre polícias. "Apresentar os dados desta maneira leva à criação de falsas perceções"

Há 1h e 34min

No Name Boys: PSP avança para detenção de uma dezena de adeptos do Benfica por homicídios tentados 

Há 1h e 53min

Três homens agredidos e roubados em Corroios por seis suspeitos. PJ está a investigar

Há 3h e 2min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

Ontem às 10:54

Piloto de instrução salta de avião e deixa aluna sozinha a bordo na Argentina

Ontem às 17:53

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

Hoje às 07:04

Rússia está a perder os seus "olhos no céu": Ucrânia tem uma nova tática para abrir caminho aos seus mísseis

Ontem às 13:29

Contra "turistas mal-educados". Quem andar em tronco nu ou fato de banho na rua vai pagar multa de muitos euros neste pequeno paraíso italiano

Ontem às 14:23

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

7 jul, 13:22

Vendeu tudo pelo filho. Agora, o guarda-redes herói do Paraguai vai recuperar uma camisola que lhe é muito querida

7 jul, 15:51

Proibido encher piscinas, lavar carros ou usar chuveiros de praia: um dos maiores concelhos do país está em alerta porque não tem água

Ontem às 19:05

Dois mortos e 22 feridos: motorista pisou acelerador sem querer quando ia corrigir número do letreiro do autocarro

7 jul, 19:58

Investigadores da Fundação Champalimaud descobrem circuito cerebral que pode revolucionar tratamento da POC

7 jul, 07:57

Encontrados destroços do Boeing 737 que desapareceu misteriosamente a caminho de Karachi

Ontem às 18:07

Rececionista de hotel de Lisboa detido por violação e perseguição de estagiário de 19 anos

Ontem às 11:51