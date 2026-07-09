Violou mulher que o ajudou e esteve desaparecido durante meses. Foi agora apanhado pela PJ

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PJ detém suspeito de violação ocorrida em março do ano passado

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de ter violado uma mulher de 49 anos, que tinha conhecido através de um amigo comum, em março do ano passado, anunciou a PJ esta quinta-feira

Segundo a PJ, no final de março de 2025, “o suspeito pediu à vítima para pernoitar em sua casa, por três noites, sob pretexto de necessitar de proceder à regularização de documentação de viagem planeada para o seu país de origem, pedido ao qual a vítima acedeu” e, "na madrugada de 30 de março, o homem consumou a violação, recorrendo à força física”.

“Ante a resistência e pedidos de ajuda da vítima, apareceu a sua filha, de 21 anos, em seu socorro, sendo, no entanto, agredida pelo suspeito, que então se colocou em fuga para parte incerta”, acrescentou a PJ em comunicado.

De acordo com a informação da polícia, o suspeito foi agora detido no distrito da Guarda, em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, numa ação da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ.

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, para aplicação de medidas de coação.