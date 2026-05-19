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Estudante universitário detido por suspeita de violação após festa académica na Covilhã

Magda Magalhães
Há 12 min
Polícia Judiciária

 

 

Suspeito terá aproveitado o estado da vítima para entrar no seu quarto

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve um estudante universitário de 23 anos por suspeitas da prática de um crime de violação contra uma jovem de 22 anos, também ela estudante, na Covilhã.

A detenção é o culminar de uma investigação que começou a 28 de março, depois de a jovem ter apresentado queixa na Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo as autoridades, "agressor e vítima conheciam-se do meio universitário" e os factos terão ocorrido após uma festa académica, conhecida como a "Festa das Tasquinhas".

Através de comunicado, as autoridades explicam que "o suspeito, aproveitando-se do estado da vítima, acompanhou-a à residência estudantil". Aí, usando a força física, o jovem entrou no quarto da vítima, onde terá consumado a violação.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Temas: Violação Violação estudante Festa académica PJ Covilhã

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