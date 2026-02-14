Motorista de TVDE detido por violação fica em prisão preventiva

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 45min
Motoristas TVDE protestam em Lisboa contra as plataformas digitais

O suspeito de 36 anos é suspeito de ter violado uma cliente em Monsando na quinta-feira passada

Um motorista de uma plataforma ‘online’ TVDE (Transporte em veículo Descaracterizado), suspeito de violar uma cliente em Monsanto (Lisboa), ficou em prisão preventiva, anunciou hoje a Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que deteve um motorista de uma plataforma ‘online’ TVDE (Transporte em veículo Descaracterizado) por suspeita de violar uma cliente em Monsanto (Lisboa), durante o percurso entre o trabalho e a residência da vítima.

Segundo o comunicado da PJ, na quinta-feira passada, ao final da tarde, uma mulher de nacionalidade estrangeira solicitou o serviço da plataforma ‘online’ para a “deslocação entre o local de trabalho, em Lisboa, e a sua residência, em Cascais”. Durante o percurso, o suspeito, de 36 anos de idade, “acabou por alterar o trajeto, vindo a parar o carro na zona de Monsanto, num local ermo, onde consumou o crime [de violação]”.

A vítima dirigiu-se a um serviço hospitalar e a PJ foi ativada, através da Polícia de Segurança Pública (PSP). Identificado e localizado o suspeito, este foi sujeito a primeiro interrogatório e colocado em prisão preventiva.

Temas: Violação TVDE Detido Policia Judiciária

Relacionados

Adormeceu em TVDE a caminho de casa e acordou com condutor a tentar violá-la

Motoristas de TVDE protestam na próxima semana, previstas perturbações nas viagens de Uber e Bolt

Crime e Justiça

Homem de 39 anos em prisão preventiva após bater na namorada e filho de 4 anos

Há 1h e 42min

Motorista de TVDE detido por violação fica em prisão preventiva

Há 1h e 45min

"Ele admitiu que mexe no meu telemóvel sem eu saber". O chip era falso, mas o alerta da APAV é real - e já atingiu 63% dos jovens

Hoje às 09:00

Homem atinge ex-mulher a tiro em plena via pública em Mesão Frio

Ontem às 20:28
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Ontem às 14:16

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Ontem às 06:50

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Ontem às 10:23

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

12 fev, 16:41

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

Ontem às 12:00

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

12 fev, 13:44

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

12 fev, 22:55

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

12 fev, 13:24

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Há uma guerra aberta entre a Universidade Nova e a Nova SBE. O inglês é o cerne da questão

12 fev, 20:44

Assembleia da República aprova voto de pesar pela morte de Alex Pretti com abstenção do Chega

Ontem às 13:02