Mulher apresenta queixa por violação no Queimódromo do Porto

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Polícia Judiciária está a investigar a denúncia

Uma mulher de 22 anos apresentou queixa por violação contra um homem, de 25 anos, crime que afirmou ter ocorrido na madrugada de sexta-feira no Queimódromo do Porto, disse à Lusa fonte policial.

“A mulher disse ter sido violada por um homem de 25 anos, no Queimódromo [espaço para concertos no âmbito da queima das fitas no Porto], de 7 para 8 de maio, entre as 04:45 e as 05:00”, detalhou a fonte.

Segundo a fonte da Polícia, a vítima teve de receber assistência hospitalar no Pedro Hispano, em Matosinhos.

A fonte da PSP acrescentou que a Polícia Judiciária está a investigar a denúncia.