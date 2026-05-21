Jovem de 18 anos acusa irmão de a ter violado repetidamente entre os 10 e os 14 anos em Lisboa

Há 1h e 32min

Vítima dirigiu-se até à Polícia Judiciária para apresentar queixa e o suspeito, de 22 anos, foi detido

Um homem, de 22 anos, suspeito de oito crimes de abuso sexual de crianças agravado e um crime de violência doméstica agravado sobre a sua irmã, atualmente com 18 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, explicou que a detenção, “fora de flagrante delito”, surgiu após a “denúncia presencial” da vítima, na terça-feira, no piquete daquela polícia em Lisboa.

Segundo a nota, a vítima denunciou o irmão mais velho, adiantando que este a abusou sexualmente, entre os 10 e 14 anos, acusando-o de “um quadro de violência doméstica com agressões físicas e verbais, que se estendem até à presente data”.

De imediato, a força policial inquiriu a vítima, bem como outros intervenientes, e foram realizadas as medidas cautelares adequadas, tendo sido efetuada avaliação de risco de violência doméstica, de acordo com a nota.

“Atenta a gravidade dos factos, a forte indiciação do suspeito, o perigo de continuação da atividade criminosa, bem como a coabitação entre ambos, procedeu-se à sua detenção fora de flagrante delito”, precisou a PJ.

O homem de 22 anos vai ser presente a Tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.