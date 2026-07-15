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Principal suspeito do caso Lyhanna acusado de homicídio e violação de outra menor

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 22min
Justiça
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Mãe da vítima acusou Jérôme Barella de ter violado a menor "cerca de 50" vezes

Jérôme Barella, principal suspeito do caso Lyhanna, foi acusado de homicídio e violação de menor de menos de 15 anos, anunciou o Ministério Público de Agen.

Lyhanna, de 11 anos, foi encontrada morta a 4 de junho no sudoeste de França.

O trabalhador temporário, de 41 anos, que foi ouvido pelos juízes de instrução, foi também acusado de violação de uma menor com menos de 15 anos noutro caso, precisou o procurador-adjunto, em comunicado.

No final deste interrogatório, Barella "foi indiciado adicionalmente pelos crimes de homicídio de uma menor com menos de 15 anos, precedido ou acompanhado de violação, e de violação de uma menor com menos de 15 anos".

Inicialmente, tinha sido indiciado por rapto e sequestro, na sequência do desaparecimento da aluna do ensino básico. Enfrenta uma pena de prisão perpétua.

Jérôme Barella foi, além disso, também indiciado por violações de uma menor com menos de 15 anos e agressões sexuais no caso conhecido como Rosa.

Esta menina, cuja mãe tinha apresentado queixa por violação contra Jérôme Barella em agosto de 2025, sem que este tivesse sido indiciado, acusou o suspeito de a ter violado "cerca de 50" vezes, de acordo com um relatório de inspeção.

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Neste caso que abala a França, o acusado também "fez valer o seu direito ao silêncio" antes de ser colocado sob mandado de detenção criminal, no âmbito deste segundo processo de instrução, precisou o Ministério Público.

A morte de Lyhanna causou uma profunda comoção em França e reabriu o debate sobre possíveis disfunções na cadeia judicial na gestão de denúncias de violência sexual contra menores.

Lyhanna desapareceu no dia 29 de maio, depois de entrar no carro do suspeito à saída da escola, tendo o corpo da criança sido encontrado seis dias depois, num silo de cereais abandonado de uma exploração agrícola situada a cerca de 15 quilómetros da sua escola, e onde Barella trabalhou no passado.

A identificação formal ocorreu um dia depois, na sexta-feira, graças a testes de ADN.

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Temas: Violação Homicídio Lyhanna Suspeito Jérôme Barella
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