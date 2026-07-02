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Jovem de 17 anos detido por violação e devassa da vida privada de menor

Agência Lusa , CM
Há 1h e 20min
GNR
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Após o fim do relacionamento, o suspeito "divulgou, sem o consentimento da vítima, um vídeo de cariz sexual através de diversas redes sociais" e continuou a exercer "pressão psicológica sobre a vítima", de 14 anos

A GNR deteve um jovem de 17 anos suspeito dos crimes de violação, violência doméstica e devassa da vida privada de uma menor, por meio informático, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR), após o termo de uma relação amorosa com uma menor de 14 anos, o suspeito “divulgou, sem o consentimento da vítima, um vídeo de cariz sexual através de diversas redes sociais” e continuou a exercer “pressão psicológica sobre a vítima”.

Fonte da GNR confirmou à Lusa que o jovem detido, não obstante ter mantido um relacionamento amoroso com a menor, também está acusado do crime de violação.

Na sequência da detenção, efetuada na segunda-feira pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Setúbal, no âmbito de um mandado de detenção fora de flagrante delito e outro de busca domiciliária, os militares apreenderam o telemóvel utilizado na prática e divulgação dos ilícitos.

A GNR adiantou que o jovem detido já foi presente ao Tribunal Judicial de Setúbal, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR), “bem como a proibição de contactos e o afastamento da vítima, por qualquer forma ou meio”.

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Temas: Violação Detido GNR Palmela
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