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Rececionista de hotel de Lisboa detido por violação de estagiário de 19 anos

CNN Portugal , TFR
Há 22 min
Polícia Judiciária (PJ)
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Hotel transferiu o estagiário para outra unidade, mas o suspeito, de 28 anos, continuou a perseguir a vítima. Foi detido pela Polícia Judiciária

Um rececionista de 28 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, por suspeitas dos crimes de violação agravada e perseguição contra um estagiário de 19 anos, ambos trabalhadores da mesma unidade hoteleira.

Os factos terão ocorrido nos dias 1 e 2 de julho, durante o período em que o jovem realizava um estágio profissional no hotel.

De acordo com a PJ, num comunicado a que a CNN Portugal teve acesso, os abusos terão acontecido durante uma ronda noturna às instalações do hotel, quando o estagiário se encontrava sob supervisão do suspeito.

O rececionista terá conduzido a vítima para uma zona sem cobertura do sistema de videovigilância, onde alegadamente consumou a violação recorrendo a violência física.

Segundo a investigação, no turno seguinte o suspeito voltou a atacar o jovem, apesar da resistência da vítima. Temendo que os episódios se repetissem, o estagiário pediu ajuda a uma pessoa da sua confiança.

Na sequência da denúncia, o hotel transferiu o estagiário para outra unidade. Ainda assim, de acordo com a Polícia Judiciária, o suspeito continuou a procurá-lo nesse novo local de trabalho e tentou contactá-lo de forma insistente por telefone, comportamento que terá provocado medo e inquietação na vítima.

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Após diligências de investigação consideradas urgentes, incluindo a recolha de elementos no local dos alegados crimes, a PJ avançou para a detenção do homem, fora de flagrante delito, devido aos riscos de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa.

O detido, de nacionalidade estrangeira, será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

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Temas: Violação Detenção PJ Estagiário Hotel
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