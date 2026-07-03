MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Onze bombeiros do Fundão acusados de violar e coagir sexualmente colega

Agência Lusa , MSM
Há 45 min
Justiça
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Entre os arguidos estão um chefe e um subchefe

Onze operacionais da Associação Humanitária de Bombeiros do Fundão foram acusados, pelo Ministério Público (MP), de crimes de violação e coação sexual, praticados em coautoria, de que foi vítima um colega da mesma corporação.

Os bombeiros arguidos, com idades entre os 22 e os 53 anos, entre os quais um chefe e um subchefe, terão molestado um jovem que tem agora 19 anos, que depois de frequentar a escola de cadetes ingressou na corporação como bombeiro de 3.ª categoria, em novembro de 2024.

Cinco dos arguidos respondem, em coautoria, por dois crimes de violação e um de coação sexual, outros cinco, também em coautoria, respondem por um crime de violação e um de coação sexual, estando o último arguido acusado de um crime de violação na forma tentada.

Segundo a acusação, a que a Lusa teve acesso, os factos terão ocorrido na manhã de 06 de setembro de 2025, tendo-se repetido na noite desse dia.

Nessa manhã, depois de ter pernoitado no quartel, alguns dos arguidos foram ter com o jovem à camarata masculina, onde o molestaram sexualmente. A vítima terá tentado reagir, mas alguns dos colegas manietaram-no, não lhe permitindo evitar os atos cometidos. Apesar de “ter sentido dor e desconforto”, por “vergonha” não relatou o episódio a ninguém, refere ainda a acusação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Quando voltou na noite desse dia para um novo turno, “alguns dos arguidos levaram-no à força para a antiga camarata feminina, ao lado da sala de piquete”. Terá tentado, de novo, libertar-se dos agressores, mas não conseguiu. Alguns colegas assistiram, mas nada fizeram para impedir a situação, acrescenta.

“Angustiado e envergonhado, a vítima deixou de frequentar o quartel”, afirma o MP, indicando que esta prática lhe provocou “medo e terror”.

Internamente, a direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão, no distrito de Castelo Branco, instaurou, à data, processos disciplinares a oito bombeiros, incluindo ao chefe e ao subchefe.

Recorde-se que na sequência dos factos e após a detenção dos arguidos pela Polícia Judiciária, o comandante José Sousa apresentou a demissão, alegando que era “o primeiro e último responsável por tudo o que acontece no corpo de bombeiros”, tendo garantido à população que nunca tinha tido conhecimento “de quaisquer atos semelhantes por parte dos arguidos, dentro ou fora da instituição”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O MP, tendo por base a prova testemunhal e documental, considera que os arguidos “agiram de forma livre, voluntária, deliberada e consciente, bem sabendo que as suas condutas eram proibidas e punidas por lei”.

Quanto às medidas de coação, o MP manteve a proibição de contactos com a vítima, por qualquer meio, ou de se aproximarem dela a menos de 500 metros, proibindo também os contactos entre arguidos e com as testemunhas, estando ainda obrigados a apresentações semanais na GNR e proibição de entrar e frequentar o quartel dos bombeiros do Fundão, com exceção determinada, de forma superiormente hierárquica, em caso de ocorrência grave, documentada e fundamentada, em que esteja em causa a segurança das populações. Apenas dois dos arguidos podem contactar entre si, por serem irmãos.

O MP também decidiu manter estas medidas porque no telemóvel de um dos arguidos constava uma mensagem trocada com a namorada, em que esta dizia: “se todos se unirem e disserem que não viram nada como o processo pode ir para a frente?”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O MP pede ainda que caso os arguidos sejam condenados a penas de prisão iguais ou superiores a três anos, seja ordenada a recolha de amostra de ADN.

O crime de violação é punido com pena de prisão que vai de três a 10 anos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Violação Coação sexual Bombeiros Quartel bombeiros Fundão

Relacionados

Suspeito de violência doméstica corta pulseira eletrónica e acaba detido em Lisboa

Populares retêm suspeito de atear incêndio florestal em Castelo de Paiva
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

PJ deteve septuagenário suspeito de violar jovem em Alijó

Há 15 min

Cinco anos de investigação resultam em cinco arguidos por burla

Há 38 min

Onze bombeiros do Fundão acusados de violar e coagir sexualmente colega

Há 45 min

Populares retêm suspeito de atear incêndio florestal em Castelo de Paiva

Há 1h e 33min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

Ontem às 13:07

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

Ontem às 11:14

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Hoje às 02:11

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Hoje às 03:56

Chamem o 112 que assim ninguém consegue dormir: a história de um jogo de loucos que deu Portugal

Hoje às 02:22

Há 23 anos Portugal viveu "a maior onda de calor da Europa" e houve 2.700 mortes. Agora o cenário é mais severo e mais longo: "Isto não tem nenhuma possibilidade de melhorar"

1 jul, 21:32

Governo adia segunda fase dos exames nacionais do secundário em quatro dias

Hoje às 09:00

Equipa portuguesa resgata sobrevivente soterrado há sete dias na Venezuela "depois de várias equipas o terem abandonado"

Ontem às 14:02

Todos achavam que um Estado com o tamanho de Arroios e 556 polícias era seguro. Uma explosão mudou tudo

Ontem às 21:19

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

1 jul, 10:10

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

1 jul, 07:00

Insólito: juíza alega falta de funcionários para libertar predador filmado a abusar de jovem com deficiência profunda 

Ontem às 08:54