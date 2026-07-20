Violou mulher com quem se cruzou em caminho junto à ria de Aveiro. Suspeito já tinha sido detido pelo mesmo crime

Agência Lusa , TFR
Há 32 min
PJ
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Homem, de 49 anos, já cumpriu penas efetivas de prisão por crimes de violação e coação sexual

Um homem suspeito de ter violado uma mulher a 2 de março em Vagos, no distrito de Aveiro, ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial, adiantou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ referiu que o detido, de 49 anos, já cumpriu penas efetivas de prisão por crimes de violação e coação sexual.

O homem é suspeito de ter violado ao início da tarde de 2 de março na Gafanha do Areão, em Vagos, uma mulher.

A vítima terá sido violada num caminho ermo, junto à ria, onde foi abordada pelo suspeito quando se cruzou, fortuitamente, com aquele, assinalou a PJ.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público (MP) de Aveiro.

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Temas: Violação Aveiro Condenação Prisão preventiva Suspeito
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