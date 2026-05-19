Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Estudante que denunciou ter sido violada no Queimódromo do Porto retira queixa

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 29min
Polícia Judiciária (Getty Images)

PJ diz que são desconhecidas as razões que levaram à retirada da queixa. Vítima teve de receber assistência hospitalar

A estudante de 22 anos que denunciou ter sido violada no Queimódromo do Porto, na madrugada de 8 de maio, por um estudante de 25 anos, retirou esta terça-feira a queixa, revelou à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a fonte, a mulher dirigiu-se às instalações da PJ no Porto para comunicar que retirava a queixa.

A fonte afirmou desconhecer as razões que levaram à retirada da queixa.

No dia 9 de maio, fonte da PSP revelou à Lusa que “a mulher disse ter sido violada por um homem de 25 anos, no Queimódromo [espaço para concertos no âmbito da Queima das Fitas no Porto], de 7 para 8 de maio, entre as 04:45 e as 05:00”.

Segundo a fonte da Polícia, a vítima teve de receber assistência hospitalar no Pedro Hispano, em Matosinhos, e que a PJ estava a investigar a queixa.

Temas: Violação Abuso sexual Queixa Queimódromo do Porto
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Estudante que denunciou ter sido violada no Queimódromo do Porto retira queixa

Há 1h e 29min

Juiz marca julgamento de Duarte Lima para 5 de novembro

Há 3h e 40min

"Senhor comissário, fala Duarte Lima": a chamada inédita que reacende o mistério da morte de Rosalina Ribeiro

Há 3h e 41min

"Cena de pancadaria" no EP Lisboa após rixa entre 30 reclusos

Ontem às 19:08
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

Ontem às 09:35

Volta a Itália: Afonso Eulálio segura «rosa» em dia de contrarrelógio

Ontem às 16:22

Adolescente de 14 anos morre após acidente de trotinete em Mangualde

Ontem às 08:51

Irão faz três exigências aos EUA para haver acordo e acabar a guerra no Médio Oriente

Ontem às 10:52

Mundial 2026: estes são os convocados de Portugal

Ontem às 13:01

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

Putin pode arrepender-se da invasão da Ucrânia. Eis a conversa secreta entre Xi e Trump que pode ensombrar uma nova visita à China

Ontem às 09:11

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

18 mai, 07:00

Prestação da casa volta a subir em junho. Euribor não param de aumentar

Ontem às 07:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Seixal: Assaltam restaurante, abalroam carro da PSP e fogem em contramão

Ontem às 08:20

Nova Lei da Nacionalidade entra em vigor na terça-feira

18 mai, 12:52