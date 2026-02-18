Ferdinand dispara contra Prestianni e adeptos do Benfica: "Estes pequenos ratos"

António Guimarães
Há 2h e 20min
Confusão entre Prestianni e Vinicius (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP via Getty Images)

Antigo internacional inglês partilhou imagens das bancadas do Estádio da Luz

Primeiro através do Instagram para defender Vinicius Júnior e atacar Gianluca Prestianni, depois no X para apontar um comportamento dos adeptos do Benfica.

Rio Ferdinand é uma das vozes que se está a levantar depois do que aconteceu esta terça-feira no Estádio da Luz, onde o craque do Real Madrid acusou o jogador do Benfica de racismo.

Segundo o brasileiro, Prestianni terá utilizado a palavra “mono”, que em espanhol significa macaco, para se dirigir a ele. Uma versão depois corroborada por Kylian Mbappé, que estava perto do local.

Ora, através das redes sociais, e numa altura em que já se sabe que a UEFA vai lançar uma investigação ao caso, Rio Ferdinand decidiu fazer duas partilhas distintas em que parece já ter tomado um lado.

O antigo capitão do Manchester United e da seleção de Inglaterra ironizou com a justificação de quem está a defender Prestianni, e que alega que Vinicius Júnior não devia celebrar assim.

“O que estou a ouvir”, desabafou Rio Ferdinand, apelidando o jogador do Benfica de “pequeno rato” que “devia ser castigado”, até porque até agora está a ser “protegido”.

Mais tarde, já no X, o antigo internacional inglês decidiu partilhar uma imagem amadora das bancadas do Estádio da Luz. Nessas mesmas imagens são vistos adeptos com a camisola do Benfica a fazer gestos de macaco.

Tudo isto numa altura em que o Benfica já veio defender o seu jogador, alegando mesmo que os colegas de Vinicius Júnior não podem ter ouvido quaisquer palavras de racismo.

Temas: Vinicius Júnior Racismo Prestianni Benfica Ferdinand

Benfica

01:55

"A ação do árbitro foi de mau senso, porque imediatamente tomou como certa a palavra de Vinicius"

Há 8 min

Há quem tenha o Benfica como "segunda pele" e sinta "vergonha" de Prestianni (que alega que "todos os jogadores cobrem a boca")

Há 22 min

João Pinheiro no dérbi minhoto: os árbitros da 23.ª jornada da Liga

Há 1h e 53min

Agente de Prestianni: «Defendeu a equipa da falta de respeito de Vinicius»

Há 2h e 3min
Mais Benfica

Mais Lidas

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

Ontem às 12:49

Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Corpos já foram retirados da viatura

Hoje às 09:25

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

Hoje às 13:22

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

16 fev, 18:34

Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"

16 fev, 15:57

Resultados finais: Benfica 0-1 Real Madrid || Mónaco 2-3 PSG || Dortmund 2-0 Atalanta || Galatasaray 5-2 Juventus

Ontem às 18:46

A China está a construir submarinos a uma velocidade nunca vista - porque isso é um problema para os EUA

Ontem às 10:07

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

16 fev, 21:17

VÍDEO: filho de Francisco Rodrigues dos Santos entra em campo com Hjulmand

16 fev, 16:48

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Hoje às 07:00

Esta médica está a treinar a Inteligência Artificial para fazer o seu trabalho. E é um negócio em expansão

Ontem às 18:02