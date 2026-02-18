Ferdinand dispara contra Prestianni e adeptos do Benfica: "Estes pequenos ratos"

Há 2h e 20min

Antigo internacional inglês partilhou imagens das bancadas do Estádio da Luz

Primeiro através do Instagram para defender Vinicius Júnior e atacar Gianluca Prestianni, depois no X para apontar um comportamento dos adeptos do Benfica.

Rio Ferdinand é uma das vozes que se está a levantar depois do que aconteceu esta terça-feira no Estádio da Luz, onde o craque do Real Madrid acusou o jogador do Benfica de racismo.

Segundo o brasileiro, Prestianni terá utilizado a palavra “mono”, que em espanhol significa macaco, para se dirigir a ele. Uma versão depois corroborada por Kylian Mbappé, que estava perto do local.

Ora, através das redes sociais, e numa altura em que já se sabe que a UEFA vai lançar uma investigação ao caso, Rio Ferdinand decidiu fazer duas partilhas distintas em que parece já ter tomado um lado.

O antigo capitão do Manchester United e da seleção de Inglaterra ironizou com a justificação de quem está a defender Prestianni, e que alega que Vinicius Júnior não devia celebrar assim.

“O que estou a ouvir”, desabafou Rio Ferdinand, apelidando o jogador do Benfica de “pequeno rato” que “devia ser castigado”, até porque até agora está a ser “protegido”.

Mais tarde, já no X, o antigo internacional inglês decidiu partilhar uma imagem amadora das bancadas do Estádio da Luz. Nessas mesmas imagens são vistos adeptos com a camisola do Benfica a fazer gestos de macaco.

Tudo isto numa altura em que o Benfica já veio defender o seu jogador, alegando mesmo que os colegas de Vinicius Júnior não podem ter ouvido quaisquer palavras de racismo.