Depois de ser insultado de anão, Prestianni não foi racista, foi homofóbico: esta é a defesa do jogador do Benfica

António Guimarães
Há 43 min
Prestianni (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Impedido de jogar no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, o jogador argentino arrisca uma pena mais pesada

Gianluca Prestianni vai defender-se da acusação de racismo movida por Vinicius Júnior com uma outra acusação.

De acordo com o The Times, o jogador do Benfica pretende fazer parte da sua defesa com o que considerou ter sido um insulto do jogador do Real Madrid.

Escreve o jornal britânico que Prestianni vai queixar-se de que Vinicius Júnior o chamou de “anão”, e que foi isso que motivou uma reação do argentino do Benfica, ainda que não seja claro o que terá dito, já que tapou a camisola antes de disparar as palavras.

Ato contínuo, e isso já sabemos, o jogador do Real Madrid desatou a correr em direção árbitro da partida, que prontamente fez a sinalética de racismo, interrompendo o jogo por cerca de 10 minutos.

Enquanto decorre a investigação que se baseará quase totalmente na prova testemunhal que os jogadores que estavam no relvado vão dar, a UEFA decidiu suspender preventivamente Prestianni, impedindo o argentino de ajudar o Benfica a tentar dar a volta à eliminatória do playoff da Liga dos Campeões.

Ainda segundo o The Times, a defesa do jogador do Benfica vai focar-se em dois pontos: primeiro o de que foi insultado primeiro - a tal referência ao “anão” - e segundo que a resposta foi de cariz homofóbico e não racista.

Além disso, a defesa de Prestianni também se vai basear na condenação de qualquer linguagem racista ou de expressões discriminatórias.

De acordo com Vinicius Júnior, a expressão do jogador do Benfica foi “mono”, que em castelhano significa macaco. O próprio Kylian Mbappé garantiu ter ouvido a mesma palavra cinco vezes.

Só que Prestianni contradiz esta versão, garantindo que só disse “maricón”, que significa maricas e cai dentro de um insulto de cariz homofóbico.

Em todo o caso, e de acordo com o artigo 14 do código disciplinar da UEFA, a punição vale tanto para linguagem racista como homofóbica, pelo que dificilmente o jogador do Benfica se safa com uma absolvição.

Com o caso ainda a ser investigado e Prestianni a saber que vai falhar um jogo, o castigo pode chegar mesmo aos 10 jogos, precisamente a sanção aplicada a Ondrej Kudela, que em 2021 foi condenado por insultos racistas sobre Glen Kamara num Slávia de Praga - Rangers.

Temas: Vinicius Júnior Prestianni Benfica Real Madrid Vini Júnior

Benfica

Depois de ser insultado de anão, Prestianni não foi racista, foi homofóbico: esta é a defesa do jogador do Benfica

Há 43 min

Zicky Té e o festejo na Luz: «Sem clubismo, sem provocação»

Há 58 min
01:19

Mourinho esteve no relvado do Santiago Bernabéu

Há 2h e 43min
02:27

Benfica treinou no Santiago Bernabéu com Prestianni

Há 2h e 44min
Mais Benfica

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Hoje às 07:00

Era o chefe dos assassinos mas precisava de se casar com Rosalinda para ascender no cartel: quem foi "El Mencho"

Hoje às 10:24

Decisão que é "dano irreparável" para Prestianni foi tomada para a "segurança" do jogador e dos adeptos do Benfica

Ontem às 20:06

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Advogada de Sócrates pede renúncia com efeitos imediatos: alega ser "humanamente impossível" o tempo que lhe deram

Hoje às 10:18

Morreu António Casimiro

Ontem às 21:09

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Ontem às 07:00

Tramado por uma namorada: a operação que terminou na captura do traficante mais procurado do México

Ontem às 17:10

Nervos de aço no futsal: dérbi escaldante entre Benfica e Sporting acaba decidido com golo a três segundos do fim

Ontem às 22:17

Mau tempo: clientes Vodafone serão ressarcidos do valor faturado com crédito na próxima fatura

Ontem às 17:13