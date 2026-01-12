Esquema em investimento de vinhos de luxo deixa centenas de lesados em Portugal

Há 1h e 15min

REVISTA DE IMPRENSA || Em Portugal, já existe pelo menos uma queixa formal na Polícia Judiciária e um grupo organizado de lesados

Centenas de investidores portugueses dizem ter sido lesados num esquema associado à Oenofuture Limited, corretora de vinhos e whiskies de luxo com sede no Reino Unido, entretanto encerrada pelas autoridades britânicas. De acordo com o Público, a empresa terá cerca de 500 clientes em Portugal, num total global de dois mil, com investimentos que poderão atingir pelo menos cinco milhões de euros.

Os clientes eram incentivados a investir em portefólios de vinhos e whiskies de elevado valor, sem nunca verem as garrafas. Os ativos deveriam ficar armazenados num entreposto aduaneiro em Londres, mas vários investidores que tentaram confirmar a existência dos bens descobriram não ter qualquer conta individual em seu nome. Em alguns casos, as destilarias contactadas afirmaram não ter realizado negócios compatíveis com os volumes vendidos, levantando suspeitas de vendas duplicadas dos mesmos ativos.

Em Portugal, já existe pelo menos uma queixa formal na Polícia Judiciária e um grupo organizado de lesados, criado para avaliar a situação e ponderar ações conjuntas. As perdas variam entre cinco mil e mais de cem mil euros por investidor. A entidade reguladora do comércio em Londres alertou publicamente para uma situação complexa e admitiu que apenas uma pequena percentagem dos vinhos estaria efetivamente em contas individuais.

Os gestores ligados à operação em Portugal admitem o colapso da empresa, afirmando também terem perdido o emprego e investimentos pessoais. A investigação principal decorre no Reino Unido, mas os lesados não excluem avançar judicialmente em Portugal para apurar responsabilidades.