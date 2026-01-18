Seguro vence no concelho mais envelhecido do país

Vítor Costa
Há 33 min
António José Seguro em Lisboa

Candidato apoiado pelo PS conseguiu mais de um terço dos votos

António José Seguro foi o candidato presidencial mais votado, com 37,44% dos votos, em Vinhais, o município com maior percentagem de população acima dos 65 anos do país. Em segundo lugar ficou André Ventura, com 25,49% dos votos. E, em terceiro, Luís Marques Mendes, com 15,96% dos votos. A coligação PSD/CDS tinha vencido o concelho nas eleições legislativas do ano passado enquanto a corrida à Câmara Municipal foi ganha por Luís Fernandes do PS.

O município de Vinhais tinha uma população de 7.355 pessoas em 2024, segundo o Pordata, uma população praticamente repartida igualmente entre homens e mulheres, mas que denota grandes diferenças em termos etários. Do total da população, 46,3% tinha pelo menos 65 anos de idade, o valor mais alto do país. Do lado contrário, a população até aos 15 anos era de apenas 6,3%.

O envelhecimento deste concelho é ainda evidente olhando para outos indicadores que ilustram esta realidade. Entre 2021 e 2024 a população diminuiu por via de uma queda dos nascimentos e de um saldo migratório negativo, tendo a queda total atingido os 3,5% enquanto no mesmo período, a nível nacional, houve um aumento de 3,2%.

Tudo somado, “em Vinhais, o rácio entre o número de idosos (com 65 ou mais anos) e o número de jovens (com menos de 15 anos), passou de 6,73 em 2021 para 7,32 em 2024”, salienta o Pordata. Por outro lado, ainda segundo a mesma instituição, o índice de sustentabilidade potencial, que indica o número de residentes em idade ativa (15-64 anos) para cada idoso, passou de 1,09 em 2021 para 1,02 em 2024. A nível nacional, passou de 2,68 em 2021 para 2,59 em 2024.

O concelho de Vinhais, no distrito de Bragança, tem uma área de 694,75 quilómetros quadrados, ocupando, 0,8% do território nacional e situando-se entre os 50 maiores municípios do país em termos de área.

Ao nível da educação, Vinhais registava no ano letivo 2023/2024, 501 alunos matriculados, dos quais apenas 7,8% estavam no ensino privado, um valor que compara com 20,9% a nível nacional. Em termos de escolas, existiam 11 estabelecimentos de ensino: seis jardins de infância (um deles privado), quatro escolas básicas e uma escola básica e secundária.

Com base nos Censos de 2021 é possível verificar que existiam em Vinhais quase tantas casas (7.211) como habitantes. Os alojamentos estavam repartidos praticamente da mesma forma em habitações secundárias e de residência habitual. Já em termos de preços, o valo mediano de venda de casas para habitação era em Vinhais de 379 euros por metro quadrado, quando a média nacional era de 1.537 euros.

E se o valor da habitação mostra ser bastante mis baixo em Vinhais do que na média nacional, também ao nível dos salários praticados há grandes diferenças. Segundo o Pordata, em média, os trabalhadores por conta de outrem do município ganhavam por mês em 2023, 998,2 euros, quando a nível nacional o valor médio era de 1.460,8 euros. O valor de Vinhais é mesmo o quarto mais baixo do país.

Registe-se ainda que havia 605 trabalhadores por conta de outrem em Vinhais e 275 desempregados o que levava a uma taxa de desemprego de 7,9% tendo em conta o rácio entre o número de inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional e a população ativa. Ainda ao nível do emprego, aos ramos de atividade com mais pessoal eram a agricultura, o comércio e a indústria transformadora. Isto num tecido empresarial com 1.864 empresas, das quais 1.855 era microempresas, ou seja, tinham menos de 10 pessoas ao serviço e alcançavam um volume de negócios não superior a dois milhões de euros.

Em termos de acesso a serviços, existiam em Vinhais em 2023 apenas três farmácias, um balcão bancário e seis caixas multibanco. Com base nestes valores, havia um rácio de 2.483 habitantes por farmácia, que era melhor do que o rácio a nível nacional de 3.412 habitantes por farmácia. Na região NUTS III a que pertence o município de Vinhais (Terras de Trás-os-Montes), o INE sinaliza com não disponíveis os dados sobre o total de camas hospitalares, em 2023

Em sentido contrário, ao nível dos serviços bancários, registava-se um rácio de 7.450 habitantes por balcão, valor acima do correspondente rácio a nível nacional de 3.760 habitantes por estabelecimento bancário. Por último, tendo em conta as seis caixas multibanco existentes, em 2024, o rácio era de 1.226 habitantes por caixa multibanco, quando o rácio nacional era de 863.

