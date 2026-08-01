Morreu Vincent Pastore, o "Big Pussy" dos Sopranos

CNN Portugal , MFP
Há 1h e 25min
Vincent Pastore (AP)
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Corpo do artista foi encontrado por amigos na casa onde vivia. Causa da morte ainda não foi revelada

O ator americano Vincent Pastore morreu este sábado aos 80 anos. O corpo do artista foi encontrado por amigos na casa onde vivia no Bronx, Nova Iorque, de acordo com o New York Times.

O seu agente, Robert Attermann, confirmou a morte do ator. A causa do óbito ainda não foi tornada pública.

Especializado em interpretar mafiosos ítalo-americanos, Pastore ficou especialmente conhecido por dar vida a Salvatore Bonpensiero (ou ‘Big Pussy’), um soldado da máfia que se tornou informador do FBI, na famosa série da HBO “Os Sopranos”.

Antes de chegar aos grandes ecrãs, Pastore lutou na guerra do Vietname e acabou por se formar em teatro na Pace University, em Nova Iorque. No início dos anos 90, começou a ganhar destaque, ainda que com papéis discretos em filmes como “Goodfellas”, “Carlito’s Way” e “Men of Respect”. Também sobressaiu com aparições nos filmes “Gotti” e “The Jerky Boys: The Movie”.

"Vinnie era um ótimo rapaz, ajudava qualquer um e era muito caridoso. Era o cliente mais leal que alguma vez tive e contribuía sempre para instituições de solidariedade", afirmou Bob McGowan, agente de longa data de Pastore.

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Temas: Vincent Pastore Ator Os Sopranos Vincent Pastore morreu
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