GNR e bombeiros procuram homem de 69 anos dado como desaparecido na Régua

Há 2h e 1min

Buscas tiveram início logo no domingo

Militares da GNR e bombeiros estão a realizar buscas por um homem de 69 anos que está dado como desaparecido no Peso da Régua, distrito de Vila Real.

Fonte da GNR disse que o alerta para o desaparecimento do homem foi dado no domingo por um familiar e adiantou que terá sido visto pela última vez no sábado, na cidade do Peso da Régua.

As buscas tiveram início logo no domingo, repetiram-se na segunda-feira e, esta terça-feira, estão no terreno militares da GNR e elementos dos bombeiros do Peso da Régua.

Numa publicação nas redes sociais, um familiar do homem desaparecido escreve que este foi visto pela última vez pelas 21:00 de sábado, na rotunda do Tondela, na cidade da Régua, que tem dificuldades de visão e que se desloca com dificuldade.