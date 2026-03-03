GNR e bombeiros procuram homem de 69 anos dado como desaparecido na Régua

Agência Lusa , AM
Há 2h e 1min
GNR (imagem Getty)

Buscas tiveram início logo no domingo

Militares da GNR e bombeiros estão a realizar buscas por um homem de 69 anos que está dado como desaparecido no Peso da Régua, distrito de Vila Real.

Fonte da GNR disse que o alerta para o desaparecimento do homem foi dado no domingo por um familiar e adiantou que terá sido visto pela última vez no sábado, na cidade do Peso da Régua.

As buscas tiveram início logo no domingo, repetiram-se na segunda-feira e, esta terça-feira, estão no terreno militares da GNR e elementos dos bombeiros do Peso da Régua.

Numa publicação nas redes sociais, um familiar do homem desaparecido escreve que este foi visto pela última vez pelas 21:00 de sábado, na rotunda do Tondela, na cidade da Régua, que tem dificuldades de visão e que se desloca com dificuldade.

Temas: Vila Real Peso da Régua Desaparecido GNR Bombeiros

País

Operação Cinderela. Dez detidos por associação criminosa, corrupção e burla qualificada

Há 13 min

Crânio humano encontrado numa área florestal em Braga

Há 36 min

Mulher encontrada morta em casa de alterne em Pombal. PJ investiga

Há 40 min

Quatro mil alunos de cursos para professor receberam bolsa de estudo

Há 58 min
Mais País

Mais Lidas

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

1 mar, 20:03

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

Ontem às 13:25

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

1 mar, 09:00

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

1 mar, 20:53

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

Ontem às 20:00

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

1 mar, 13:18

Trump ficou surpreendido com uma coisa que o Irão fez e garante: "Ainda nem sequer começámos a atacá-los com força"

Ontem às 15:45

A Europa está em alerta por causa do Irão e "um ataque de lobo solitário é uma possibilidade". E Portugal? "Nós estamos na periferia, o terrorismo quer as manchetes"

Ontem às 07:00

Há redes chinesas que controlam toda a cadeia de fraude ao IVA na UE

Ontem às 06:06

Achava que os preços dos combustíveis iam esperar? Esqueça: já subiram

Hoje às 07:30

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

1 mar, 18:33