Escolas fechadas em Chaves e Vila Real

Há 1h e 55min

As decisões de suspender os transportes escolares e as aulas foram tomadas na quinta-feira

A previsão de queda levou a que no distrito de Vila Real, as escolas estejam fechadas em seis dos seus 14 municípios, como Boticas, Montalegre, Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

Durante a noite, nevou em alguns destes municípios, no entanto, fonte da GNR de Vila Real disse que, pelas 07:00, as estradas do distrito se encontravam transitáveis.

As decisões de suspender hoje os transportes escolares e as aulas foram tomadas na quinta-feira, uma medida preventiva depois do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter colocado Vila Real entre os distritos com aviso vermelho por causa das previsões de queda de neve.

Pelas 23:00 de quinta-feira, o Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar informou a comunidade educativa que estará encerrado durante dia de hoje, depois da Proteção Civil Municipal ter aconselhado o encerramento total das escolas no concelho e ter anunciado que também não se realizará o transporte escolar por motivos de prevenção e segurança das crianças.

Ao longo do dia, o mesmo anúncio foi feito em outros concelhos, nomeadamente Boticas, Montalegre, Mondim de Basto, Valpaços e Ribeira de Pena.

Num ponto de situação divulgado pelas 07:00 desta sexta-feira, a Câmara de Vila Real informou que, àquela hora, as estradas do concelho se encontravam transitáveis, não se registando constrangimentos significativos à circulação, pelo que as escolas funcionarão com normalidade na capital de distrito.

O município disse que continuará a “acompanhar de forma permanente a evolução das condições meteorológicas, em articulação com todas as entidades envolvidas” e adiantou que será realizado um novo ponto de situação pelas 12:00, de forma a reavaliar as condições existentes e assegurar a manutenção da segurança de pessoas e bens.

Também em Sabrosa, o Agrupamento Miguel Torga informou que as escolas funcionarão em condições normais e que se mantém assegurado o transporte dos alunos, decisão tomada após avaliação da situação em articulação com a Proteção Civil e a GNR e depois de se verificar que não se registam, até ao momento, estradas interditas nem acumulações de neve que comprometam a segurança da circulação dos alunos.

O agrupamento disse que continuará, no entanto, a acompanhar atentamente a evolução das condições meteorológicas e qualquer alteração relevante será comunicada de imediato aos encarregados de educação.

Escolas fechadas e transportes escolares suspensos em Chaves

As aulas e o transporte escolar estão também suspensos em Chaves, elevando para sete os municípios do distrito de Vila Real com as escolas fechadas devido às previsões de queda de neve.

O município de Chaves divulgou esta manhã, em comunicado, que após o acompanhamento permanente da situação meteorológica com a Proteção Civil, foi decidido que, devido às condições adversas e por razões de prudência e salvaguarda da segurança, não se realizará o transporte escolar para os estabelecimentos de ensino do concelho.

Anunciou ainda que, após decisão conjunta, os três agrupamentos de escolas do concelho: Júlio Martins, António Granjo e Fernão de Magalhães, encerrarão hoje as suas atividades letivas.

A Câmara e Chaves, através dos serviços municipais de Proteção Civil, disse ainda que desde a noite de quinta-feira se encontra a proceder à verificação das vias, bem como ao acompanhamento e resolução das ocorrências registadas, "mantendo a situação sob monitorização permanente”.

As autoridades locais apelam à população para que acompanhe atentamente as informações oficiais e adote comportamentos de prevenção adequados às condições meteorológicas.

O IPMA prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar hoje sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve.

Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria, Lisboa, Beja, Aveiro e Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho hoje e sábado por causa da agitação marítima forte.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível entrou em vigor às 16:00 de quinta-feira e termina às 23:59 de sábado.