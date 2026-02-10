Um morto e um ferido grave em colisão na A24 em Vila Real

Há 1h e 38min

Vítima mortal é um homem de 63 anos e o ferido é um homem de 60 anos

Um homem morreu hoje e outro ficou gravemente ferido na sequência de uma colisão entre um automóvel e um autocarro na Autoestrada 24 (A24) na zona de Vila Real, disse fonte da GNR.

A fonte explicou à agência Lusa que a vítima mortal é um homem de 63 anos e o ferido é um homem de 60 anos, ambos ocupantes da viatura ligeira.

O alerta para o acidente foi dado às 09:42, ao quilómetro 82, no sentido Régua–Vila Real.

O trânsito não ficou cortado na A24, apenas condicionado para as operações de socorro e de limpeza da via.

Para o local foi acionado o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.