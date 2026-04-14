Fuga de gás em obras faz dois feridos e obriga a fechar escolas em Gaia

Agência Lusa , BCE
Há 15 min
Bombeiros

Fuga na conduta de gás ocorreu num local onde decorriam trabalhos de construção civil na via pública

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Uma fuga de gás causou esta manhã dois feridos ligeiros e obrigou ao encerramento preventivo de uma escola básica e de um jardim de infância em Francelos, Vila Nova de Gaia.

O incidente registou-se por volta das 09:00 desta terça-feira, na Rua Fernandes Barbosa, num local onde decorriam trabalhos de construção civil na via pública.

Segundo confirmaram fontes dos bombeiros e das autoridades locais, decorreu uma fuga na conduta de gás.

A PSP indicou que, embora a fuga não tenha ocorrido dentro do perímetro escolar, a proximidade dos trabalhos levou a que as autoridades decidissem encerrar imediatamente a escola primária e o jardim de infância de Francelos.

A medida visou garantir a segurança das crianças e funcionários, evitando a exposição a possíveis concentrações de gás, disse.

No local, os Bombeiros Sapadores de Gaia prestaram assistência a duas pessoas, consideradas feridos ligeiros, que foram transportadas para o hospital por precaução devido à inalação de gases.

Pelas 14:30, a situação encontrava-se controlada, aguardando-se a monitorização dos níveis de qualidade do ar para a reabertura dos estabelecimentos de ensino.

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