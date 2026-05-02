Dono de retrosaria esfaqueado por cliente em Vila Nova de Gaia. Loja ficou destruída

Há 2h e 2min

Uma mulher entrou no estabelecimento comercial munida de um pé de cabra, tendo provocado vários danos no interior da loja

Um homem ficou ferido ao início da tarde deste sábado, na sequência de uma agressão ocorrida numa retrosaria situada na Rua da Bélgica, em Vila Nova de Gaia.

Uma mulher entrou no estabelecimento comercial munida de um pé de cabra, tendo provocado vários danos no interior da loja. Durante o incidente, o proprietário foi esfaqueado com recurso a uma arma branca.

Após a agressão, vários familiares da suspeita deslocaram-se ao local, gerando momentos de tensão.

A PSP deteve duas pessoas: a alegada agressora e um familiar.

A vítima recebeu assistência no local e foi depois transportada ao local. As circunstâncias da ocorrência estão agora a ser investigadas pelas autoridades.