Incêndio em camião que transportava cerveja obriga a cortar parte da A1

Há 1h e 48min

Trânsito está a ser desviado no nó de Jaca para a A29

A Autoestrada 1 (A1) está cortada no sentido norte-sul ao quilómetro 295, em Vila Nova de Gaia, devido a um incêndio num camião que transportava cerveja, disse fonte da Proteção Civil.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto explicou que o alerta foi dado às 10:08, sendo que pelas 11:00 “o incêndio já estava dado como extinto”.

Segundo informação da Brisa Concessão Rodoviária, o trânsito está a ser desviado no nó de Jaca para a A29.

No local estiveram operacionais do Batalhão Sapadores Bombeiros e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia, dos bombeiros voluntários de Coimbrões e dos Carvalhos, num total de 29 operacionais e 10 viaturas.