Populares apanham suspeito de incendiar viaturas em Gaia. Homem estava armado e ficou ferido

Há 40 min

Suspeito teve de receber cuidados hospitalares

Um homem de 30 anos foi detido, na madrugada desta terça-feira, na Rua do Formigueiro, na freguesia da Madalena, em Vila Nova de Gaia, depois de ter sido intercetado e agredido por populares que acreditam tratar-se do responsável por incendiar várias viaturas naquela artéria, na semana anterior.

A TVI e a CNN Portugal apuraram que o homem se encontrava na posse de uma arma de fogo de calibre 6,35 milímetros, devidamente municiada, bem como de uma arma de ar comprimido. Foram ainda apreendidos bidões de gasolina e vários farrapos, indícios que reforçam a suspeita da prática de crimes de incêndio.

Na sequência da intervenção, o suspeito foi transportado para o Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, onde recebeu assistência médica devido às agressões sofridas. Um casal que terá interagido com o homem antes da detenção também necessitou de cuidados hospitalares.

O caso foi comunicado às autoridades judiciais prosseguindo a investigação para o apuramento dos factos.