Carro cai à água em Mesão Frio

Agência Lusa , AM
Há 3h e 34min
Emergência

Alerta para o acidente foi dado às 09:17

Uma pessoa está desaparecida na Praia Fluvial da Rede, na freguesia de Vila Marim, em Mesão Frio, distrito de Vila Real, após o automóvel onde seguia se ter despistado e caído à água, segundo fonte da proteção civil.

As autoridades retiraram o corpo do condutor cerca das 11:45. Os trabalhos vão continuar para retirar a viatura do rio.

O alerta para o acidente naquela praia Fluvial do distrito de Vila Real foi dado às 09:17.

Às 12:00, estavam no local 27 operacionais (Bombeiros de Lamego, Mesão Frio e Régua, Polícia Marítima, uma equipa de mergulhadores e Guarda Nacional Republicana), com o apoio de 10 meios, incluindo uma embarcação.

