PSP atacada à pedrada na Feira das Tertúlias em Vila Franca de Xira. Há um polícia hospitalizado

Há 2h e 8min

A polícia foi chamada a intervir em desacatos durante a Feira das Tertúlias

Um agente da Polícia de Segurança Pública ficou ferido na madrugada deste domingo na sequência de desacatos ocorridos durante a Feira das Tertúlias, em Vila Franca de Xira.

Os incidentes ocorreram pelas 04:30 durante uma ação de varrimento e encerramento do recinto realizada pela PSP. Um grupo composto por cerca de dez pessoas recusou abandonar o local, tendo lançado pedras e agredido os polícias com recurso a força física.

Do confronto resultou um agente ferido com gravidade, transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira.

As autoridades não conseguiram intercetar os suspeitos envolvidos nas agressões. O caso está a ser investigado.