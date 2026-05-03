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PSP atacada à pedrada na Feira das Tertúlias em Vila Franca de Xira. Há um polícia hospitalizado

Daniela Rodrigues
Há 2h e 8min
PSP (Lusa)

A polícia foi chamada a intervir em desacatos durante a Feira das Tertúlias

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Um agente da Polícia de Segurança Pública ficou ferido na madrugada deste domingo na sequência de desacatos ocorridos durante a Feira das Tertúlias, em Vila Franca de Xira.

Os incidentes ocorreram pelas 04:30 durante uma ação de varrimento e encerramento do recinto realizada pela PSP. Um grupo composto por cerca de dez pessoas recusou abandonar o local, tendo lançado pedras e agredido os polícias com recurso a força física.

Do confronto resultou um agente ferido com gravidade, transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira. 

As autoridades não conseguiram intercetar os suspeitos envolvidos nas agressões. O caso está a ser investigado.

Temas: Vila Franca de Xira PSP
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