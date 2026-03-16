Homens armados tentaram raptar criança de 20 meses em Lisboa

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Suspeitos fugiram num carro sem matrícula

Uma alegada tentativa de rapto de uma criança de 20 meses foi comunicada às autoridades na tarde desta segunda-feira, na freguesia de Campolide, em Lisboa.

O alerta foi dado cerca das 18:30, após uma mulher relatar o episódio ocorrido na zona da Vila Ferro, na cidade de Lisboa.

A TVI e a CNN Portugal sabem que a vítima, enquanto conduzia a sua viatura, foi abordada por indivíduos que, alegadamente, recorreram a ameaça com arma branca e tentaram subtrair o seu filho, que se encontrava no lugar dos passageiros.

A mãe terá conseguido abandonar o local rapidamente, evitando que a tentativa de rapto se concretizasse.

Os dois suspeitos fugiram num carro sem matrícula.

O caso foi comunicado às autoridades policiais e encontra-se agora em investigação.