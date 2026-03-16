Homens armados tentaram raptar criança de 20 meses em Lisboa

Daniela Rodrigues
Há 42 min
Polícia Judiciária

Suspeitos fugiram num carro sem matrícula

Uma alegada tentativa de rapto de uma criança de 20 meses foi comunicada às autoridades na tarde desta segunda-feira, na freguesia de Campolide, em Lisboa.

O alerta foi dado cerca das 18:30, após uma mulher relatar o episódio ocorrido na zona da Vila Ferro, na cidade de Lisboa.

A TVI e a CNN Portugal sabem que a vítima, enquanto conduzia a sua viatura, foi abordada por indivíduos que, alegadamente, recorreram a ameaça com arma branca e tentaram subtrair o seu filho, que se encontrava no lugar dos passageiros.

A mãe terá conseguido abandonar o local rapidamente, evitando que a tentativa de rapto se concretizasse.

Os dois suspeitos fugiram num carro sem matrícula.

O caso foi comunicado às autoridades policiais e encontra-se agora em investigação.

Temas: Vila Ferro Campolide Lisboa

Crime e Justiça

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