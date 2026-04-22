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Homem morre após cair de telhado em Vila do Conde

Agência Lusa , NM
Há 34 min
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Vítima estaria a fazer reparações no telhado de uma habitação

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Um homem de 61 anos morreu esta quarta-feira em Vila do Conde, distrito do Porto, depois de ter caído de um telhado, informou fonte dos bombeiros da Póvoa de Varzim.

A vítima estaria a fazer reparações no telhado de uma habitação, na avenida Carlos Pinto Ferreira, em Caxinas, quando, por circunstâncias por apurar, acabou por cair de uma altura de cinco metros.

A queda terá sido fatal e o óbito declarado no local, tendo os bombeiros da Póvoa de Varzim ainda feito deslocar uma ambulância com dois elementos, e, posteriormente, os bombeiros de Vila do Conde terem sido acionados com uma viatura para transporte de cadáver para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

A PSP também foi chamada ao local, tendo registado a ocorrência.

Temas: Vila do Conde Óbito
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