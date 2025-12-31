Suspeito de esfaquear homem em Vila do Conde ficou em prisão preventiva

Agência Lusa , MM
31 dez 2025, 11:42
GNR

Crime aconteceu a 5 de dezembro. Suspeito de 29 anos foi agora detido pela GNR

Um homem de 29 anos suspeito de crimes de ofensas à integridade física grave foi detido pela GNR em Vila do Conde e irá aguardar julgamento em prisão preventiva, informou esta quarta-feira o Comando Territorial do Porto.

Com recurso a arma branca, o detido, com antecedentes criminais e que já tinha sido condenado a prisão com pena suspensa, desferiu dois golpes num homem de 32 anos, funcionário de um estabelecimento comercial de Vila do Conde.

Segundo a GNR, após o alegado crime, ocorrido a 5 de dezembro, o suspeito fugiu.

Os militares da Guarda desencadearam, então, diversas diligências que permitiram identificar o suspeito e recolher prova, tendo sido dado cumprimento a um mandado de detenção que culminou na sua detenção.

O detido foi já presente ao Tribunal Judicial de Matosinhos que decretou a medida de coação de prisão preventiva.

Temas: Vila do Conde Homicidio Crime Gnr

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13