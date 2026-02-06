Incêndio atinge restaurante de praia em Labruge

Há 36 min

Alerta foi dado às 5:01

Um incêndio “tomou por completo” um restaurante de praia em Labruge, no concelho de Vila do Conde, informou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

A ocorrência foi registada às 05:01 na marginal.

À Lusa, cerca das 07:15, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que o incêndio estava “dominado”.

“Sem vítimas, que tenhamos conhecimento, mas terá causado muitos danos. Tomou por completo o espaço”, referiu.

No local estão os bombeiros de Vila do Conde, Matosinhos/Leça e Moreira da Maia, e a GNR, num total de 25 homens, auxiliados por 10 viaturas.