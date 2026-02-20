Detida suspeita de incendiar moradia em Vila do Conde em janeiro

Há 1h e 5min

Moradia ficou parcialmente destruída

Uma mulher foi detida, na quinta-feira, por suspeita da autoria de um incêndio numa habitação em Vila do Conde, no distrito do Porto, ocorrido em 15 de janeiro e que provocou prejuízos de milhares de euros, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Polícia Judiciaria (PJ) explica que o “incêndio terá sido provocado com recurso a chama direta, não tendo, ainda, nesta fase da investigação sido apurada qualquer motivação ou justificação para o ato”.

Segundo a PJ, o edifício, uma moradia de dois pisos e águas-furtadas onde a detida residia à data, “ficou parcialmente destruído, assim como bens alheios de elevado valor, tendo os residentes corrido perigo de vida”.

A detida vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.