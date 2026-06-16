Orbán pode nunca mais voltar a chefiar o governo da Hungria

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Segundo a nova lei aprovada, o cargo de primeiro-ministro fica limitado a oito anos

O parlamento da Hungria aprovou na segunda-feira uma alteração constitucional que estabelece um limite de oito anos para o exercício do cargo de primeiro-ministro, o que poderá impedir o antigo chefe de governo Viktor Orbán de voltar a desempenhar a função.

A medida surge após a vitória eleitoral de Péter Magyar em abril, que afastou Orbán do poder ao fim de 16 anos e garantiu uma maioria de dois terços no parlamento, permitindo ao seu partido reverter ou alterar legislação aprovada pelos Fidesz, incluindo a própria Constituição.

Segundo a nova redação aprovada, quem tenha exercido o cargo de chefe do Governo durante pelo menos oito anos “não pode ser eleito primeiro-ministro”, aplicando-se esta regra aos mandatos iniciados após 2 de maio de 1990. Na prática, os líderes governamentais ficam limitados a dois mandatos ou um máximo de oito anos no cargo.

A revisão constitucional prevê ainda a dissolução do chamado Gabinete de Proteção da Soberania, criado durante o governo de Orbán, que era acusado de estigmatizar figuras da oposição e jornalistas sob a alegação de servirem “interesses estrangeiros”.

A alteração inclui também a devolução ao Estado dos direitos fundadores de fundações de gestão de ativos de interesse público, para as quais o governo de Orbán tinha transferido bens estatais avaliados em centenas de milhares de milhões de forints, a moeda húngara.