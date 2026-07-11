Barco com turistas naufraga perto da ilha de Phu Quoc, no Vietname: 15 pessoas morreram

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A lancha pode ter-se virado devido aos ventos fortes e às ondas altas

Pelo menos 15 turistas indianos morreram quando um barco se virou perto da ilha de Phu Quoc, no sul do Vietname, este sábado, informa o jornal VnExpress, citando as autoridades locais.

As autoridades informaram que 32 turistas e quatro tripulantes seguiam a bordo da embarcação.

A lancha pode ter-se virado devido aos ventos fortes e às ondas altas. Várias embarcações turísticas que operavam na zona prestaram socorro rapidamente, encontrando muitos passageiros presos dentro da lancha. Vinte e uma pessoas foram resgatadas posteriormente.

A embaixada da Índia no Vietname disse estar a acompanhar o incidente e estabeleceu centros de resposta à emergência em Ho Chi Minh e Hanói para auxiliar as famílias afetadas. A embaixada disponibilizou ainda linhas telefónicas de emergência para "prestar informações e assistência às famílias afetadas".

“Os detalhes exatos do incidente estão a ser apurados enquanto as operações de busca e salvamento pelas autoridades locais continuam”, disse a embaixada em comunicado, descrevendo o incidente como “trágico”.

O barco viajava da Ilha Hon May Rut para o Porto de An Thoi quando virou a cerca de 400 metros da ilha, segundo as autoridades citadas pelo VnExpress.

Nguyen Tien Hai, um alto funcionário do Partido Comunista na região, afirmou que as autoridades ainda estavam a trabalhar para confirmar o número exato de mortos e sobreviventes. "A prioridade máxima é o resgate, trazer todas as vítimas para a costa e concentrar todos os esforços na prestação de cuidados de emergência aos sobreviventes", disse.

A embaixada da Índia no Vietname descreveu o incidente como "trágico", divulgando a lista completa dos 32 cidadãos indianos que seguiam a bordo da embarcação que virou.

Phu Quoc, a maior ilha do Vietname, tornou-se um dos destinos turísticos mais populares do país, atraindo muitos visitantes nos últimos anos.