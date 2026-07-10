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Idosa de 89 anos morre após cair de ribanceira e ser atingida por pedregulho

CNN Portugal , TFR
Há 41 min
Ambulância. Foto: AP
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A idosa encontrava-se sozinha no quintal da sua habitação quando, por razões ainda desconhecidas, caiu por uma ribanceira

Uma mulher de 89 anos morreu na quinta-feira depois de cair por uma ribanceira e ser atingida por um pedregulho que se desprendeu de uma encosta, em Vieira do Minho. A vítima ainda foi transportada para o Hospital de Braga, mas acabou por não resistir aos ferimentos, segundo o Jornal de Notícias.

O acidente aconteceu ao final da tarde, na Rua Engenheiro Jerónimo Candeias, na freguesia de Eira Vedra. A idosa encontrava-se sozinha no quintal da sua habitação quando, por razões ainda desconhecidas, caiu por uma ribanceira. Na sequência da queda, foi atingida por um pedregulho que se soltou da encosta.

Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho deslocaram-se rapidamente ao local e iniciaram manobras de reanimação, transportando a vítima para o Hospital de Braga.

Apesar dos esforços da equipa médica na Sala de Emergência, o óbito da mulher de 89 anos acabou por ser declarado.

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Temas: Vieira do Minho Idosa Morta Pedregulho Ribanceira
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