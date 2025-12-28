"Zelensky e Trump quase que não se olharam durante a conferência de imprensa"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

28 dez 2025, 22:47

Tiago André Lopes considera que a reunião entre Trump e Zelensky "não foi boa para a Ucrânia". "Zelensky mostra durante imenso tempo vontade de sair dali".