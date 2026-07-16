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Zelensky demitiu o ministro que era "a face do sucesso dos drones" – e que tinha relações próximas com Elon Musk

Há 1h e 52min

Neste espaço de comentário, Alberto Cunha olha para a guerra na Ucrânia, a começar pela demissão do ministro da Defesa, que tem motivado protestos em Kiev. O analista considera que as mudanças, a começar pela escolha do novo primeiro-ministro, mostram que a Ucrânia está a preparar o caminho de “aproximação à União Europeia”, com a “recuperação do país”. Alberto Cunha admite que Zelensky poderá voltar atrás nessa decisão.

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