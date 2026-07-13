"Vou contrariar os Estados Unidos: o estreito de Ormuz não está fechado"

Há 39 min

Alberto Cunha, comentador da CNN Portugal especialista em Relações Internacionais, Assuntos Europeus e Geopolítica, analisa a atualidade do conflito no Médio Oriente. A guerra no Irão voltou a escalar esta segunda-feira, com novos ataques norte-americanos e represálias iranianas, enquanto o tráfego no estratégico estreito de Ormuz continua fortemente condicionado, mas não fechado. Esta noite, Donald Trump anunciou o regresso do bloqueio naval ao Irão, disse que os EUA deverão "controlar" Ormuz e exigiu uma taxa de 20% sobre a carga que atravesse o estreito.