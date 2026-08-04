"Von der Leyen percebeu o erro que fez, deu um passo atrás" e apresentou novas prioridades para a migração
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 0min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisou as cinco prioridades elencadas por Ursula von der Leyen, em relação à crise migratória em Ceuta. 

Comentadores

09:39
opinião
José Carmo

"Países da NATO têm de enviar observadores para a Ucrânia para perceber como funciona" este novo tipo de guerra

Há 36 min
21:21
opinião
Rui Calafate

"Fernando Alexandre esteve sempre na crista da onda. O que aconteceu com Luís Neves foi um erro total"

Há 1h e 23min
04:44

"Investigam tudo o que ponha em causa os interesses financeiros da UE". O que é a Procuradoria Europeia e porque vai investigar a PJ

Há 1h e 58min
06:04
opinião
Tiago André Lopes

"Von der Leyen percebeu o erro que fez, deu um passo atrás" e apresentou novas prioridades para a migração

Há 2h e 0min
08:21
opinião
Marco Serronha

"Tekever está no radar dos russos há muito tempo ". Estas são as características do drone português que a Rússia diz ter abatido

Há 2h e 59min
07:09

Reunião de Emergência na União Europeia vai "tornar a Europa um espaço cada vez mais fechado" em termos migratórios

Há 3h e 50min
Mais Comentadores

Mais Vistos

16:31
opinião
Agostinho Costa

Ucrânia tentou "vergar a Rússia", mas "não correu bem" a Zelensky. Agora "está a ver o reverso da medalha"

2 ago, 22:35
03:10

André Ventura estava a falar e o microfone desligou-se. Aguiar-Branco explicou porquê

Ontem às 15:28
11:51
opinião
Carlos Branco

Chefe das forças ucranianas foi substituído "por alguém extremamente próximo de um grupo que já não considera Zelensky indispensável"

2 ago, 23:04
04:15

"Não pode acontecer com o FC Porto nem com nenhum clube: aquele penálti que não foi assinalado a favor do Torreense não pode acontecer em nenhum Estádio do Mundo"

Ontem às 21:40
00:13

O momento em que um drone cai numa praia cheia de turistas na Rússia

Ontem às 21:22
00:32

O momento em que um drone persegue um civil até rebentar em pleno mercado de Kherson

Há 1h e 37min
07:16

"Os áudios são de uma gravidade medonha mas continuam todos a fazer de conta e o próprio Benfica deveria ter reagido de uma forma enérgica e sem paninhos quentes"

Ontem às 21:40
14:58
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: há um “negócio chorudo” que está a alimentar uma “luta pelo controlo” na Ucrânia

1 ago, 23:30
00:19

Dois mortos: o momento do choque entre dois helicópteros no combate aos incêndios da Grécia

Ontem às 09:00
00:31

Wildberries a arder, outra vez. As imagens do último ataque da Ucrânia a uma das pérolas da Rússia

Há 2h e 54min
28:50
opinião
Paulo Portas

Uma “tragédia humanitária” e uma “anomalia” em Ceuta. Global com Paulo Portas na íntegra

2 ago, 22:22
08:21
opinião
Marco Serronha

"Tekever está no radar dos russos há muito tempo ". Estas são as características do drone português que a Rússia diz ter abatido

Há 2h e 59min