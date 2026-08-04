"Von der Leyen percebeu o erro que fez, deu um passo atrás" e apresentou novas prioridades para a migração
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 0min
O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisou as cinco prioridades elencadas por Ursula von der Leyen, em relação à crise migratória em Ceuta.