Volte-face de Trump é "manobra de deceção". Agostinho Costa recorda o dia em que "o Afeganistão caiu como um castelo de cartas"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 12 min

O major-general Agostinho Costa, especialista militar da CNN Portugal, analisa o cancelamento de Donald Trump aos ataques norte-americanos contra o Irão que estavam agendados para a noite desta quinta-feira.

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