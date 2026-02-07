"Vivo aqui há mais de 70 anos. Nunca vi nada assim": Rio Ota galga o Rio Alenquer
Maria José Garrido
Jornalista fundadora da TVI é licenciada em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa e tem o curso de Documentário da The George Washington University.Participou no curso sobre questões europeias da Fondation Journalistes en Europe com jornalistas oriundos de 27 países de todo o mundo. Frequentou ainda seminários sobre Defesa, Maçonaria e o Mundo Islâmico no Instituto de Defesa Nacional e na Universidade de Lisboa. Antes de entrar para a TVI foi repórter no «Expresso» e na RTP. Tem uma vasta experiência em diversas áreas do jornalismo tendo já realizado trabalhos de Política, Ambiente, Trabalho, Política Internacional, Desporto etc. Além do português tem conhecimentos nas línguas inglesa, francesa e italiana.

Foi membro da direção do Sindicato de Jornalistas e é atualmente delegada sindical dos jornalistas na TVI.
Há 24 min

O Rio Ota galgou, de forma inesperada, este sábado o Rio Alenquer. "Nunca vi nada assim", dizem os habitantes de Vila Nova da Rainha à CNN Portugal.

Meteorologia

05:18

"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana

Há 16 min
05:23

"Vivo aqui há mais de 70 anos. Nunca vi nada assim": Rio Ota galga o Rio Alenquer

Há 24 min
10:33

Chuva, vento forte, e "a continuidade de inundações": o que esperar do tempo para este fim de semana

Há 51 min

Risco de derrocada obriga à retirada de 75 pessoas das habitações em Alenquer

Há 58 min
03:15

"Não temos noção de como está o interior das nossas casas". Rio transborda e inunda quintais e habitações na Azambuja

Há 2h e 21min
02:47

Barragem de Castelo do Bode continua a fazer descargas após atingir 98% da capacidade por causa da chuva intensa

Há 2h e 28min
Mais Meteorologia

Mais Vistos

04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Ontem às 10:04
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

Ontem às 15:32
02:14

O momento em que Fernando Madureira saiu em liberdade

Ontem às 18:18
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

5 fev, 00:36
01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

5 fev, 17:34
06:44

Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"

Hoje às 00:15
01:46

Tracking poll: este é o resultado do último dia da sondagem diária

Ontem às 20:51
02:44

"Parece tudo rio Tejo, mas não é": as imagens "impressionantes" da cheia em Santarém

Ontem às 12:14
00:40

Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde

Ontem às 22:18
01:11

As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido

5 fev, 22:31
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:28

Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha

Ontem às 18:37