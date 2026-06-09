Vitória dos EUA em duas semanas "parece ser a demagogia a que Trump nos tem habituado"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 25min

O major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança da CNN Portugal, avisa, no entanto, que as ameaças de Donald Trump na sequência do ataque iraniano a um helicóptero norte-americano devem ser encaradas com "alguma seriedade".

Comentadores

10:04

"Isto não é um cessar-fogo, isto é um simulacro e mau"

Há 59 min
10:09
opinião
Mafalda Anjos

"Uma coisa eu sei, eu sei quem vai perder" com a Prestação Social Única

Há 1h e 1min
08:05
opinião
Agostinho Costa

Vitória dos EUA em duas semanas "parece ser a demagogia a que Trump nos tem habituado"

Há 1h e 25min
02:14
opinião
Sónia Sénica

"Vladimir Putin está muito consciente das fragilidades da União Europeia"

Há 3h e 19min
02:41
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"A Rússia não está a conseguir qualquer avanço que compense o custo brutal que está a sofrer com o seu engajamento no conflito"

Há 3h e 19min
01:59
opinião
Rui Calafate

"Tem havido uma paz institucional perfeita" entre Seguro e Montenegro

Hoje às 19:10
Mais Comentadores

Mais Vistos

02:27

As imagens do carro desgovernado que provocou o caos na Marginal de Cascais

Ontem às 19:58
04:15
opinião
Miguel Relvas

"Vamos ter uma crise económica. Os sinais são muito delicados"

Ontem às 20:13
02:25
opinião
Manuel Serrano

"Hamas, Hezbollah, Irão. Nenhum caiu e não me parece que Netanyahu esteja contente"

Ontem às 23:58
05:29
opinião
Agostinho Costa

Estados Unidos estão a fazer "um cessar-fogo à israelita": "cozem em lume brando o adversário"

Hoje às 14:23
02:53

Atores, concorrentes de reality shows ou funcionários da TAP: eis a lista do Uber da droga

Ontem às 21:32
05:31

Deve o desenvolvimento da inteligência artificial ser interrompido?

7 jun, 21:34
14:43

Portugal, Benfica e um convite de uma seleção que vai jogar o Mundial: a primeira parte da entrevista a Sérgio Conceição

Ontem às 21:05
20:48

"Temos a carga fiscal em máximos históricos". Portugal é o "país com o maior desvio orçamental da União Europeia"

Ontem às 23:00
10:29
opinião
Agostinho Costa

"Um dos objetivos de Netanyahu era impedir o cessar-fogo. E conseguiu"

Ontem às 11:34
00:48

As imagens da primeira vez em que um tubarão branco foi filmado no Mar Mediterrâneo

Ontem às 17:32
00:36

Autocarro em chamas: a imagem que espelha os violentos protestos em Belfast

Há 2h e 25min
05:24
opinião
Hugo Capela

Ucrânia já tem "uma batalha ganha", mas há "outra" pela frente

Hoje às 11:13