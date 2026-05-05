Violenta explosão na capital mundial do fogo de artifício faz dezenas de mortos

Há 1h e 41min

Uma poderosa explosão atingiu uma fábrica de fogos de artifício em Liuyang, Hunan, matando pelo menos 26 pessoas e ferindo 61. A cidade, conhecida como o centro mundial do fogo de artifício, foi abalada por uma enorme onda de choque que estilhaçou janelas e danificou edifícios próximos. Os esforços de resgate continuam enquanto as autoridades investigam a causa, e o presidente chinês, Xi Jinping, pediu "todos os esforços" para encontrar os desaparecidos.