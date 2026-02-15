Violência no namoro: "Há uma normalização da violência por parte das crianças e jovens, que acabam por não falar com ninguém"
Há 3h e 17min
A criminóloga Cynthia Silva, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), diz que os números mais recentes refletem a continuidade de um comportamento “bastante grave” no namoro e alerta para a normalização da violência entre crianças e jovens.
Na intervenção deste domingo, na CNN Portugal, defende mais prevenção nas escolas e nas famílias e atenção a novas formas de controlo e violência no contexto online.