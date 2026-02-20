Violência entre adeptos. "Ao contrário daquilo que possa parecer, as autoridades têm tido uma postura muito mais musculada nos últimos três anos"

Há 56 min

A advogada Suzana Garcia afirma que as autoridades têm adotado uma atuação mais musculada nos últimos três anos, com 1729 autos de contraordenação em 2025 e 475 pessoas impedidas de aceder a recintos desportivos. Defende, contudo, maior identificação e controlo dos grupos não organizados, que utilizam o desporto como pretexto para cometer ilícitos.