Villas-Boas anuncia que "vai ser implacável" com o Sporting e com "comentadores que claramente ultrapassaram a liberdade de expressão"

1 abr, 19:53

Depois da reunião com a ministra do Desporto, o presidente do FC Porto, André Villa-Boas, diz que está "absolutamente tranquilo" quantos aos acontecimentos ocorridos nos balneários do clube. E garante que o Porto "vai ser implacável com o Sporting relativamente a difamação, a calúnia e aos atentados contra o seu nome, não só por parte do Sporting mas também por parte de alguns comentadores da comunicação social que claramente ultrapassaram a liberdade de expressão"

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