Viagem de Carlos III aos EUA "é um risco enorme, uma aposta de póquer régio"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 57min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, faz um balanço do atual momento da política norte-americana, num momento em que se faz o rescaldo à tentativa de atentado, surgem novos dados sobre a proposta iraniana para um acordo sobre o Estreito de Ormuz e com a visita de Carlos III aos EUA.